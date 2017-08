Ferragosto: come viene pagato in busta paga?

Ferragosto sta arrivando e molti lavoratori si chiedono: come viene pagato in busta paga? Pochi infatti sanno come viene retribuito il 15 agosto alla fine del mese. Cerchiamo di fare dunque un po’ di chiarezza. A Ferragosto molti lavoratori rimarranno a casa, mentre altri, come baristi, camerieri e bagnini, andranno a lavorare.

Per prima cosa è importante precisare che il datore di lavoro non può obbligare il dipendente a lavorare il 15 agosto, ma è anche vero che per questo giorno, calcolato come un festivo, è riconosciuta una retribuzione maggiore in confronto ai giorni lavorativi normali. In più si ha diritto in questo caso al riposo compensativo. Chi lavora a Ferragosto comunque può godere di una maggiorazione percentuale in base a quanto previsto dal CCNL di riferimento.

Nel CCNL Commercio, ad esempio, è stato stabilito che le ore di lavoro vengano pagate come se fossero uno straordinario festivo. Ciò significa che la paga oraria verrà maggiorata del 30%. Per il turismo la maggiorazione sarà del 20%, mentre per il tessile e l’abbigliamento del 38%. Alimentaristi, calzature, trasporti e metalmeccanica, godranno invece di una maggiorazione del 50%, mentre per l’editoria si arriva sino al 60%. Nonostante ciò è importante specificare che, se il lavoratore gode di una retribuzione fissa, non ha diritto a nessuna maggiorazione, poiché la festività è già prevista all’interno dello stipendio mensile.

Cosa succede invece se nel giorno di Ferragosto non si lavora? In questo caso il giorno festivo viene lo stesso retribuito, ma solamente se capita nel corso della settimana lavorativa. È bene specificare però che se la retribuzione è fissa il lavoratore non ha diritto ad alcun trattamento aggiuntivo, visto che questa festività è già compresa nello stipendio mensile. Per tutti gli altri invece, nel caso in cui non si lavori a Ferragosto, questa giornata viene retribuita con un valore pari a un sesto del compenso settimanale.