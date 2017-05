Farm Inc: il corso europeo di formazione on line sul marketing agroalimentare

L’agricoltura è uno dei punti di forza del Made In Italy, un settore che affonda le radici nel passato, ma che allo stesso tempo si rinnova e guarda al futuro. È per questo che sempre più giovani guardano al settore agricolo in cerca di sbocchi lavorativi e idee di impresa. Anche l’agricoltura, infatti, grazie al progresso e all’innovazione, dalla filiera produttiva alla commercializzazione dei prodotti, sta diventando “smart”.

E proprio a chi vuole affrontare l’agricoltura del futuro è destinato il corso online “Farm Inc”, un percorso didattico incentrato sul marketing agroalimentare utile per chi desidera proporre i propri prodotti e conquistare un numero sempre più ampio di clienti e dunque consumatori. Solo conoscendo il mercato, la concorrenza e il target si può adattare la propria offerta alle esigenze del mercato.

Farm Inc è strutturato in 6 percorsi flessibili e integrati. Ogni studente può decidere se partire dal modulo 1, che introduce i principali riferimenti al marketing agroalimentare, e poi approfondire ciascun aspetto nei moduli successivi, o sfogliare direttamente le pagine dedicate agli argomenti legati al piano di marketing, alla vendita diretta, alla qualità, ai marchi territoriali e ai mercati internazionali. Non mancheranno i casi studio, le testimonianze e i test per mettere alla prova le competenze apprese.

Seguire Farm Inc significa scoprire informazioni, consigli e casi studio per avvicinarsi alle strategie di marketing secondo un approccio di filiera integrata e radicata nelle dimensioni identitarie locali. Per questo il corso è una concreta possibilità di formazione, spendibile nella quotidianità e utilizzabile sia dai formatori che dalle imprese.

Il corso, finanziato e supportato dalla Commissione europea, è stato realizzato grazie alla collaborazione di un partenariato transnazionale che ha coinvolto Università, Organizzazioni di Imprenditori Agricoli, Enti di formazione di Grecia, Lettonia, Belgio ed Italia.

Fonte: Ecoseven.net

