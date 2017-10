Fabbri, chimici ed esperti in informatica: i mestieri introvabili

Le aziende hanno in programma quasi 1 milione di assunzioni, ma per una su quattro sanno già di dover fare molta fatica. Si cercano, e non si trovano, figure specializzate: giovani esperti in informatica e chimica, ma anche saldatori e operai metalmeccanici.

Soni i dati del bollettino Excelsior, messo a punto da Unioncamere e Anpal, l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

LE FIGURE INTROVABILI – La difficoltà media di reperimento è pari infatti al 24,3%. Si alza però al 51% per i laureati in matematica, informatica, chimica o fisica, al 57% per i tecnici specializzati nel digitale e al 67% per i fabbri.

LE PIU’ FACILI – Nessuna fatica, invece, quando si tratta di mettere sotto contratto un magazziniere (7%), un addetto alle pulizie (8%) o una segretaria (9%). In generale le professioni non altamente qualificate hanno un “tiraggio” privo di ostacoli: l’indice di difficile reperimento in questi casi è pari al 9,4%. L’impresa chiede e il lavoratore arriva.

MANCANO I VECCHI MESTIERI – Il problema è al vertice delle piramide, nell’area che gravita intorno alle materie scientifiche, informatica in primis. E nuove expertise spuntano quotidianamente. Altissime, al momento, le quotazioni di chi si intende di programmazione. Mancano quelli che possono essere definiti “i vecchi mestieri”: oltre ai fabbri, mancano i carpentieri, i meccanici, i conducenti di bus o tram. Non è quindi solo una questioni di titolo di studio. Anzi, sempre secondo Excelsior, la fetta più grossa degli ingressi previsti nel mondo del lavoro è destinata ai diplomati.

RICHIESTE SUPERIORI ALLE DISPONIBILITA’ – Infine, c’è la branca dell’estetica, tra parrucchieri, centri di bellezza e nailsbar: molti giovani si stanno specializzando, ma le richieste superano ancora le disponibilità.

