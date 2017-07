ENEL: tutte le posizioni lavorative aperte in Italia

Enel è la prima azienda in Italia a fornire energia elettrica e la seconda in Europa. Anche se ne è stata privatizzata una buona percentuale l’azienda resta sempre nella mani dello Stato italiano, infatti il ministero dell’Economia rimane il suo azionista di riferimento.

L’ente è stato istituito dal quarto governo Fanfani tra il 1962 e il 1963 e oggi è presente in 40 paesi nel mondo su 4 continenti.

Già nel 2016 l”azienda aveva raggiunto con i sindacati un’intesa per avviare un piano lavoro quadriennale.

Il piano, che è tutt’ora in corso, prevede il prepensionamento di 6000 dipendenti in Italia e come controparte l’assunzione di 2000 giovani. Così Enel ridurrà complessivamente il numero di dipendenti e inserirà forza lavoro giovane.

La maggior parte dei nuovi contratti di assunzione saranno a tempo indeterminato. Le nuove figure saranno inserite in tutti gli ambiti professionali e su tutto il territorio nazionale.Per tutte le ricerche di personale Enel attinge dalla sua banca dati di curriculum che si possono inviare on line.

Per questo motivo e anche per verificare le posizioni aperte al momento, con tutti i dettagli su titoli di studio e professionalità ricercate, vi consigliamo di verificare questa pagina web

