Disoccupazione, niente proroga 2017 per indennità DIS-COLL

(Teleborsa) – Niente proroga per il 2017 per la disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori a progetto. La prestazione a sostegno del reddito, conosciuta come disoccupazione DIS-COLL (istituita in via sperimentale da un Decreto legislativo del 2015) per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2015 era stata prorogata anche nell’anno 2016.

Lo comunica l’INPS che spiega che la prestazione “non è stata oggetto di proroga per quegli eventi di disoccupazione intervenuti dal 1° gennaio 2017”.