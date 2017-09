Deutsche Bank shock: “Sostituiremo i bancari con i robot...

Su queste pagine abbiamo parlato spesso sia di come l’automazione e la robotizzazione delle attività economiche finiranno per impattare sulle opportunità di lavoro, sia del fatto che i bancari siano al centro di una ‘stretta’ annunciata da tempo nel settore. La notizia che arriva dalla Germania, in ogni caso, mette insieme entrambi i paradigmi: l’ad di Deutsche Bank John Cryan ha infatti annunciato la prossima sostituzione di un elevato numero di impiegati di banca nelle filiali dell’istituto: “Non abbiamo bisogno di così tanta gente – ha detto Cryan -. Nelle nostre banche abbiamo persone che si comportano come robot e che fanno cose meccanicamente, domani avremo robot che si comportano come persone”.

Il messaggio di Cryan – riporta il Financial Times – arriva chiaro ai dipendenti della banca, già vittime di anni di ristrutturazione e tagli dei bonus. E che ora temono ancora di più il futuro, consapevoli del fatto che al di là della rivoluzione tecnologica Deutsche Bank è già impegnata a ridurre la sua forza lavoro di 9.000 dipendenti su 100.000, razionalizzando con tagli anche i contractor. Dai robot potrebbe quindi arrivare un’ulteriore spinta a una riduzione del personale.

Secondo gli osservatori, infatti, Deutsche Bank potrebbe usare la “scusa” della rivoluzione hi-tech per cercare di raggiungere il suo obiettivo, ovvero emulare le altre banche che hanno una dimensione simile ma con metà dei dipendenti e un rapporto decisamente migliore fra costi e utile.

