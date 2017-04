Delrio: forte preoccupazione per esito referendum Alitalia

(Teleborsa) – Il ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Graziano Delrio, in un’intervista al Sole 24Ore non nasconde la propria “forte preoccupazione” per l’esito del referendum sul preaccordo siglato giovedì 13 aprile tra azienda e sindacati per il nuovo piano industriale dell’Alitalia.

“Perché vedo – spiega il ministro – che in Alitalia c’è gente che soffia sul fuoco e preferirebbe incendiare tutto piuttosto che sottoscrivere qualche sacrificio. Diciamo chiaramente che questo accordo consente di salvare Alitalia, che altrimenti andrebbe in liquidazione. Per noi era ed è prendere o lasciare”.