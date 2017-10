Crowbar: la startup che fa raccogliere i mozziconi di sigaretta ai corvi

Come eliminare le cicche di sigarette dalle città? Grazie ai corvi! L’idea arriva da Crowbar, una startup olandese che è giunta fra i finalisti del Dutch Accenture Innovation Awards. Due progettisti industriali hanno realizzato “una macchina intelligente che addestra i corvi a raccogliere mozziconi di sigaretta dalla strada”. Gli inventori si chiamano Ruben van der Vleuten e Bob Spikman e hanno avuto questa idea notando la quantità incredibile di mozziconi presenti in un parco di Amsterdam. Da quel momento hanno cominciato a pensare come potersi sbarazzare dei resti di sigarette.

Inizialmente hanno pensato di utilizzare dei robot, ma alla fine hanno optato per gli uccelli. “Prima abbiamo pensato ai piccioni – ha spiegato Ruben – e sarebbe stato perfetto visto che ce ne sono tanti in città”. In seguito ad una serie di ricerche hanno scoperto che non sarebbe stato semplice insegnare ai piccioni svolgere questa attività. Così hanno puntato sul corvo. Il motivo? Questo animale ama stare con gli umani ed è molto intelligente.

“La città si pulisce utilizzando il proprio ecosistema esistente: i corvi” hanno spiegato gli ideatori di Crowbar. La macchina è in grado di addestrare i volatili attraverso una ricompensa: quando i corvi raccolgono il mozzicone hanno in cambio del cibo. Il sistema utilizza un processo diviso in quattro fasi, che porta gli uccelli ad associare le sigarette a qualcosa da mangiare. Ogni volta che un filtro cade nella scatola infatti ricevono delle arachidi.

Ad ispirare questa invenzione è stato il Crow Box di Joshua Klein, una sorta di distributore automatico per insegnare ai corvi a raccogliere degli oggetti. Lo stesso principio è stato applicato per raccogliere le cicche. I Crowbar si possono collocare in tutte le città, non hanno alcun impatto con le strutture esistenti e sono molto efficaci. “Questa è una soluzione economica – hanno svelato gli ingegneri – e un modo sorprendentemente facile per rendere le nostre strade più pulite”.