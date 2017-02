Congedo papà: quanti giorni spettano e novità

La Legge di Stabilità 2017 è intervenuta a tutela dei diritti del padre lavoratore, confermando i due giorni di congedo obbligatorio e i due giorni di congedo facoltativo. Ma non solo: sono stati anche messi ufficialmente in cantiere per il 2018 due ulteriori giorni di congedo obbligatorio, che quindi diventeranno in totale quattro fruibili anche in modo non continuativo. Per l’anno 2018 la manovra prevede, inoltre, che il padre lavoratore dipendente possa astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

CHI NE HA DIRITTO – Al beneficio possono accedere i padri lavoratori, anche adottivi e affidatari per eventi parto, adozione e affidamenti che hanno avuto luogo a partire dall’1 gennaio 2013. Restano però esclusi i dipendenti pubblici, almeno sino all’approvazione di un’apposita normativa. Sia il congedo papà obbligatorio sia quello facoltativo sono retribuiti con un’indennità pari al 100% della retribuzione globale e con accredito dei contributi figurativi.

CONGEDO DI PATERNITA’ SOSTITUTIVO – Il congedo papà non va comunque confuso con il congedo di paternità sostitutivo, che è quello riconosciuto al padre lavoratore in sostituzione al congedo di maternità della madre del bambino, nel caso in cui questa non usufruisca della tutela in quanto deceduta o gravemente inferma o per abbandono del bambino o, infine, in caso di affidamento esclusivo del figlio al padre.

CONGEDO PARENTALE – Il congedo papà non va inoltre confuso con il congedo parentale, che è quello che spetta facoltativamente a entrambi i genitori per una durata complessiva massima di dieci mesi cumulabili tra mamma e papà (che in alcuni casi divengono undici), con una riduzione notevole della retribuzione o sua totale esclusione oltre un certo limite.

