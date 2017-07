Comune di Milano: selezione pubblica per 72 posti di maestre/i scuola dell’infanzia

E’ indetta selezione pubblica da parte del Comune di Milano, per l’assunzione di ben 72 istruttori di scuola dell’infanzia (maestre/i). Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero essere familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

2) età non inferiore agli anni diciotto;

3) godimento dei diritti civili e politici;

4) assenza di condanne penali che possano impedire, secondo le norme vigenti, l’instaurarsi del rapporto di impiego;

5) non avere riportato condanna definitiva per i delitti non colposi;

6) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, né essere stati licenziati per persistente insufficiente rendimento da

una pubblica amministrazione;

7) non essere stati licenziati dal Comune di Milano;

8) non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;

9) TITOLO DI STUDIO:

– Diploma di Scuola Magistrale o Diploma di Maturità Magistrale conseguiti al termine di un corso di studi ordinario, purché i corsi stessi siano iniziati entro l’anno scolastico 1997/1998, o comunque i titoli siano stati conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002;

– Diploma conseguito al termine di un corso sperimentale a carattere pedagogico – sociale, triennale o quinquennale per la Scuola Magistrale, quadriennale o quinquennale per l’Istituto Magistrale, purché i corsi di studio siano iniziati entro l’anno scolastico 1997/1998, o comunque i titoli siano stati conseguiti

entro l’anno scolastico 2001/2002;

– Laurea in Scienze della Formazione Primaria – indirizzo professionale preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola materna/scuola dell’infanzia;

– Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (classe LM-85bis).

10) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di cui trattasi.

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte sull’apposito modulo allegato al presente bando, devono pervenire, entro il giorno 20 AGOSTO 2017, esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

– a mano, presso il Protocollo della Direzione Organizzazione e Risorse Umane – Via Bergognone n. 30 – 20144 Milano – (orari: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.15 e dalle 14.30 alle 16.15);

– a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo anzidetto, purché spedita entro il termine sopraindicato;

– a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC);

Potete scaricare il bando completo del concorso e il modello di domanda cliccando qui

