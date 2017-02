Per accedere ai servizi online di Inps è necessario richiedere un PIN. Quest’ultimo consentirà al suo possessore di poter usufruire di tutti i servizi online dedicati ai cittadini, presenti nell’area riservata. Al suo interno si possono trovare molte informazioni utili riguardo la posizione previdenziale di ognuno e usufruire dei servizi online, ottimi per evitare lunghe file agli sportelli dell’Inps e per ricevere immediatamente tutte le notizie di cui si ha bisogno.

Come richiedere il PIN per accedere ai servizi online di Inps

La procedura per richiedere il PIN ai servizi online di Inps è molto semplice, ma va eseguita con grande attenzione:

Per prima cosa entrate sul sito www.inps.it;

cliccate su “Il PIN online” posizionato nella parte bassa della pagina e caratterizzato da un lucchetto;

cliccate sul pulsante “Richiedi PIN“;

cliccate sul pulsante “Richiedi PIN“; a questo punto comparirà un modulo in cui dovrete inserire il vostro Codice Fiscale e indicare la Residenza Italiana o Estera;

compilate la scheda inserendo tutti i dati anagrafici, ricordandovi di indicare sempre un recapito telefonico cellulare e fisso, ma anche una mail;

una volta compilata la scheda inviatela;

a questo punto comparirà il messaggio: “La Sua richiesta è stata presa in carico, a breve riceverà la prima parte del pin ad uno dei contatti da lei specificato (mail o cellulare); la seconda parte le sarà spedita all’indirizzo di residenza comunicato”;

dopo ciò dovrete solo attendere l’arrivo della prima parte del codice PIN via email oppure cellulare;

poco dopo verrete contattati da un dipendente dell’INPS che chiederà la conferma dei personali:

la seconda parte del PIN arriverà direttamente a casa con una lettera.

dopo aver ricevuto l’intero PIN, potrete entrare nel sito dell’INPS http://www.inps.it;

cliccate su Servizi Online e in seguito sul tasto “Al servizio del cittadino”;

cliccate su Servizi Online e in seguito sul tasto “Al servizio del cittadino”; inserite il vostro Codice Fiscale e il PIN nell’apposito spazio;

dopo avervi riconosciuti il sistema vi chiederà di cambiare il PIN provvisorio inserendone uno nuovo e definitivo che potrete usare per tutti gli accessi futuri;

a questo punto finalmente avrete l’accesso all’area riservata.