Coldiretti: ok a ingresso 17 mila lavoratori extracomunitari

(Teleborsa) – Via libera all’ingresso di 17 mila lavoratori extracomunitari con la presentazione delle domande telematiche che potranno essere inviate fino al 31 dicembre utilizzando il sistema disponibile sul sito del Ministero dell’Interno. Lo rende noto Coldiretti dopo l’approvazione del nuovo Decreto sui flussi. Il Decreto è in attesa di pubblicazione.

“La novità di quest’anno – rileva Coldiretti – è l’aumento delle quote riservate al settore agricolo, da 13.000 dello scorso anno alle 17.000 di quest’anno per gli ingressi stagionali, e dalle 4.600 del 2016 alle 5.750 per il 2017 circa le conversioni dei permessi per lavoro stagionale in permessi di soggiorno per lavoro subordinato. Incrementi che consentiranno a molte aziende agricole di stabilizzare il rapporto con i propri lavoratori stranieri che anno dopo anno sono entrati con i flussi stagionali”.

“Con la modifica inoltre del Testo Unico sull’Immigrazione, da quest’anno – spiega Coldiretti – risultano semplificati anche i requisiti per la richiesta del permesso stagionale pluriennale e la procedura di accoglimento dell’istanza per silenzio-assenso, essendo sufficiente che lo straniero abbia fatto regolare ingresso con permesso di soggiorno stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti per potervi avere accesso”.

“Con il click day sarà presto possibile inoltrare le domande di ingresso on line per lavoratori stagionali extracomunitari che – sottolinea ancora Coldiretti – troveranno occupazione soprattutto in agricoltura che, insieme al turismo, è il settore con maggiori opportunità occupazionali principalmente per le grandi campagne di raccolta delle principali produzioni Made in Italy: dalla frutta alla verdura, dai fiori al vino fino, ma anche negli allevamenti”.