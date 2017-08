Coca Cola offre un milione di dollari a chi trova un sostituto dello zucchero

Da tempo Coca Cola sta cercando una soluzione per trovare alternative allo zucchero sane e che non compromettano il gusto della bevanda. Per questo l’azienda di Atlanta ha lanciato un concorso di idee con un premio finale di un milione di dollari aperto a chiunque abbia l’idea giusta. Il concorso Sweetner Challenge prevede proposte fino al 18 gennaio del 2018 ed è aperto a tutti, piccoli chimici e gente comune. Il vincitore sarà proclamato il 3 ottobre 2018.

Insomma, c’è un anno di tempo per trovare la formula magica per sostituire lo zucchero. Una priorità assoluta per l’azienda per due principali motivi: la tendenza salutista, ormai dilagante in tutto il mondo (Usa compresi), e poi provvedimenti legislativi come la Sugar Tax o la Soda Tax, attuati come estrema ratio contro il fenomeno allarmante dell’obesità da alcuni Paesi.

I tentativi fatti finora non sono risultati soddisfacenti: sono arrivate la Life, la Zero, anche al limone, la Light e la Coca Cola senza caffeina. La prima è stata un vero e proprio flop, e probabilmente non sarà più prodotta a breve. Un po’ meglio sta andando con la Zero, rilanciata prima dell’estate con la versione rivisitata battezzata Zero Zuccheri, per mettere proprio l’enfasi sul pericolo pubblico numero uno, lo zucchero. Anche se la sostituzione dello zucchero con dolcificanti come l’Aspartame e l’Acesulfame K non ha risolto il problema, oltre che non aver convinto nemmeno sotto l’aspetto salutistico.

Per questo Coca Cola ha deciso di fare un altro tentativo: un concorso aperto a tutti. Se avete idee, fatevi avanti.