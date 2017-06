Lavoro: aperte 2000 assunzioni presso la catena Leroy Merlin

Leroy Merlin, nata nel 1923 in Francia, è una catena della grande distribuzione e leader nella vendita di bricolage e articoli per il fai da te, per il giardinaggio, per l’arredo bagno, di oggettistica per la casa ed altro.

Il marchio è conosciuto in 13 paesi nel mondo dove sono presenti oltre 300 punti vendita e anche in Italia, dove il primo negozio fu aperto nel 1996 in un paesino in provincia di Varese, oggi possiede circa 50 mega store sparsi su tutto il territorio nazionale.

Leroy Merlin si è ampliata in questi anni, oltre che per la professionalità, anche grazie all’acquisizione di altri marchi leader nella vendita del bricolage e dei prodotti per il fai da te, ed è ancora in evoluzione.

Il piano delle assunzioni da effettuare entro il 2018 è difatti di circa 2000 unità da collocare nei vari centri. Al momento l’azienda assume le seguenti figure professionali: consiglieri di vendita, addetti per i diversi settori, hostess e steward.

Chi è interessato a lavorare presso Leroy Merlin può controllare nello specifico le offerte di lavoro o semplicemente inviare una candidatura spontanea al seguente link

Leggi anche:

Qui altri articoli su Lavoro e Concorsi