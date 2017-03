Chi vuole lavorare nella Juve? P.S. Non servono i piedi di Higuain

Lavorare per la Juventus: un sogno per molti, e non solo aspiranti calciatori. Il club torinese è infatti in cerca di figure professionali al di fuori dell’ambito sportivo, persone adatte a ricoprire 8 posizioni aperte sul sito della società bianconera.

“Sono centinaia le persone che formano ‘la squadra invisibile’, pensi di avere queste qualità? Candidati… il nostro match-winner potresti essere tu”. “Cosa cerchiamo?” – riferisce il team della ‘vecchia signora’ – Persone responsabili e dinamiche, perseveranti e audaci, indipendenti e innovatrici. In una parola: uniche”.

Le figure in questione sono: un digital editor, un addetto alla gestione del Crm e uno specialista dei multimedia; e ancora, professionisti della gestione eventi, del marketing e della comunicazione.

Candidarsi è facile, basta collegarsi al sito Juventus.com, sezione ‘Club’ – ‘J Careers’, scegliere la figura professionale di interesse e inviare il Cv.

In collaborazione con Adnkronos