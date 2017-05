Cercate lavoro? Netflix offre 400 nuove opportunità

Netflix è in espansione in Europa e ha recentemente inaugurato un nuovo centro europeo dedicato al Servizio Clienti ad Amsterdam, già headquarter per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa.

La nuova apertura avrà una notevole ricaduta occupazionale, tanto che si prevede saranno ben 400 i posti di lavoro Netflix da coprire.

I nuovi assunti andranno ad aggiungersi al personale già impiegato dal gruppo nella città olandese. Il reclutamento del personale sarà effettuato in diverse fasi e sarà portato a termine entro il 2018.

Inizialmente saranno 170 le assunzioni, a cui seguiranno altre che porteranno a 345 gli inserimenti di personale entro il 2017. Altro personale sarà assunto, poi, nel 2018, e porterà a più di 400 i nuovi assunti. Le risorse selezionate potranno lavorare nel centro multilingue per il Servizio Clienti di nuova inaugurazione, che assisterà la clientela di ben 10 Paesi europei, ovvero Belgio, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Svezia e Regno Unito.

Gli interessati possono visitare la pagina dedicata alle carriere (Lavora con noi) del gruppo, dove è possibile prendere visione delle posizioni aperte e candidarsi online, inviando il cv tramite l’apposito form.

