Cercasi giardinieri, elettricisti e idraulici: oltre 4000 nuove offerte di lavoro

Per chi proprio non vuole saperne della tecnologia e punta a lavori più “tradizionali”, il motore di ricerca di lavoro Jobrapido pubblica oltre 4mila offerte per artigiani, idraulici, elettricisti e giardinieri.

In questo momento, secondo il motore di ricerca, ci sono 842 offerte di lavoro disponibili nel settore dell’artigianato, uno dei fiori all’occhiello del Paese.

Non mancano le offerte per chi è appassionato della cucina made in Italy: ci sono circa 150 opportunità come wine specialist e sommelier, 500 come operatori nel settore ortofrutticolo, 250 come food manager e 50 come agricoltore. Altre 500 posizioni sono dedicate ai giardinieri.

Un altro settore nel quale l’Italia eccelle è quello della moda e della cura del proprio corpo. L’attenzione all’estetica può diventare una professione per quasi 200 appassionati e in particolare per estetisti, parrucchieri e beauty consultant. Per chi, invece, sogna di immortalare tutta questa bellezza e gli ultimi trend di moda, ci sono circa 700 posizioni aperte come fotografi, disponibili soprattutto nel settore fashion.

Jobrapido ha rilevato poi oltre 900 offerte di lavoro per infermieri e circa 450 per docenti o professori.

“Non ci sono dubbi sul fatto – ha commentato Rob Brouwer, ceo di Jobrapido – che la tecnologia impatterà in maniera prorompente sul mercato del lavoro nell’immediato futuro. La chiave per cavalcare al meglio questo cambiamento risiede però nel non dimenticarsi di quelle professioni ancora slegate dai nuovi processi tecnologici, ma che incidono nell’economia complessiva di un Paese. L’Italia è un caso lampante: una nazione che da sempre è economicamente forte nella produzione artigianale, nell’agricoltura e in tutta l’industria del cibo o della ristorazione. Non considerare questi settori al pari di tutti quelli in cui la tecnologia è dominante, impatterebbe negativamente nell’economia generale del Paese”.

