Cercasi 14 medici, 3mila euro netti al mese. Ma nessuno si candida

Da un anno a Matera ci sono 14 posti liberi da dirigente medico: una posizione ambita, stipendio di 3mila euro netti al mese di partenza, ma nessuno si è fatto avanti per ricoprire le posizioni. Per questo motivo la Asm, azienda sanitaria pubblica di Matera, ha lanciato sul suo sito un disperato appello ai medici di tutta Italia, dopo che il 27 febbraio scorso nessuno ha risposto all’ultima chiamata.

“Non sappiamo più come e dove chiedere – racconta Pietro Quinto, direttore generale della Asm, al Corriere – da un anno cerchiamo di reclutare medici ma non troviamo nemmeno pretendenti“. “I canali abituali di comunicazione – continua – ormai non danno risultato, ci vediamo costretti a lanciare questa inusuale chiamata. Sperando che qualcuno si faccia avanti”.

LE POSIZIONI – Si tratta di 4 posti da ortopedico, 4 di medico per pronto soccorso, 4 da radiologo e 2 da specialista in medicina generale per gli ospedali di Matera e Policoro. Per ottenere l’impiego è sufficiente presentare i titoli e sostenere un colloquio. Data la situazione di assoluta emergenza, infatti, non è previsto nemmeno un concorso quindi gli eventuali candidati comincerebbero a lavorare subito.

L’APPELLO – “Nonostante i ripetuti avvisi pubblici banditi ed espletati per assumere dirigenti medici nelle branche specialistiche di ortopedia e medicina e chirurgia di accettazione e urgenza (pronto soccorso ospedale di Policoro, anche ai fini dell’attivazione dell’Osservazione Breve Intensiva), le selezioni si concludono – sistematicamente – con un sostanziale nulla di fatto dovuto alla indisponibilità dei candidati (quando presenti) ad assumere servizio. Sul BUR della Regione Basilicata del 16 marzo 2017 saranno pubblicati i nuovi, ennesimi, avvisi per (tentare di) reclutare specialisti in ortopedia e in medicina d’accettazione e d’urgenza.

Chiunque fosse interessato o può pubblicizzare la notizia con ogni mezzo (passaparola, social network etc.), anche in tutte le università italiane che ospitano facoltà di Medicina, è pregato di contribuire alla massima diffusione della notizia circa la prossima pubblicazione degli avvisi”.

SCARSO INTERESSE – Nessuno si presenta oppure accetta l’impiego e dopo pochi mesi, come è suo diritto, chiede il trasferimento ad altra sede. La ragione di tanto scarso interesse, secondo il direttore, è data dalla sproporzione tra l‘abbondanza della richiesta e la scarsità dell’offerta. “Il nodo principale – spiega Pietro Quinto – è che in Italia le scuole di specialità sfornano pochissimi professionisti all’anno. Risultato: ci sono ormai più posti disponibili che pretendenti e i medici preferiscono sedi vicine a casa oppure grandi ospedali. Loro sono in grado di scegliere e un luogo come la Basilicata finisce penalizzato“.

LUNGHE FILE D’ATTESA – E così a Matera ci sono pochissimi dottori. Con ricadute immediate sul servizio: al di fuori delle emergenze, i tempi di attesa per le prestazioni si allungano e la fila cresce anche per i ricoveri normali. In più, la situazione rende impossibile, a volte, rispettare i parametri della legge, che prevede che un medico ospedaliero non possa lavorare più di 48 ore la settimana e abbia diritto ad almeno 11 ore di riposo tra un turno e l’altro.

