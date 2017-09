Cassa integrazione in calo ad agosto. In aumento le domande di disoccupazione

(Teleborsa) – Si riducono nettamente nel mese di agosto il numero di ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate, passando a 19,6 milioni da 30,9 mln, in diminuzione del 36,6% rispetto allo stesso mese del 2016. Lo comunica l’INPS, specificando che le ore di cassa integrazione ordinaria (CIGO) sono state 6,2 milioni (-19,4%), con una variazione tendenziale del -12,4 % nell’industria e del -35,3 nell’edilizia. La variazione congiunturale registra un calo del 6,6%.

In diminuzione anche il numero di ore di cassa integrazione straordinaria (CIGS), pari a 11,7milioni, di cui 5,4 milioni per solidarietà, registrando un calo del 37,2% rispetto ad agosto 2016 (18,6 milioni). La variazione congiunturale è pari al -54,5%.

Gli interventi in deroga (CIGD) sono stati pari a 1,7 milioni, registrando un decremento del 63% se raffrontati con agosto 2016, mese nel quale erano state autorizzate 4,6 milioni di ore. La variazione congiunturale è pari a -35,5%.

Riguardo alla disoccupazione, a luglio sono state presentate 13 domande di Aspi, 3 di mini Aspi e 251.074 di Naspi. Nello stesso mese sono state inoltrate 344 domande di disoccupazione e 81 di mobilita’, per un totale di 251.515 domande, il +6% rispetto al mese di luglio 2016 (237.298 domande).