Cara, vecchia Pubblica Amministrazione: età media over 50

(Teleborsa) Si dice, sempre più spesso, che l’Italia non sia un paese per giovani. Sembrerebbe che non lo sia neanche la pubblica amministrazione dove l’età media è cresciuta vistosamente nel corso dell’ultimo decennio. Insomma, altro che passaggio del testimone o ricambio generazionale più volte invocato: l’inversione di tendenza non decolla, anzi, lo spazio per i giovani sembra essere sempre più ridotto, aumentano per loro le difficoltà di farsi spazio e guadagnare centimetri di territorio a scapito dei più anziani.

È quanto emerge dall’aggiornamento al 2015, appena pubblicato dall’Aran, l’Agenzia che si occupa di pubblico impiego. Gli under30 che lavorano nella Pa sono ridotti a una fetta del 2,7%. Se si prova ad alzare l’asticella agli under35 la situazione cambia di pochissimo: un piccolo miglioramento che fa salire la percentuale al 6,8%, ma è sempre notte fonda. Sul totale di oltre 3 milioni di dipendenti pubblici, quelli tra i 18 e i 29 anni si fermano a quota 81.746, che diventano 205.333 ponendo come limite i 34 anni. Insomma i giovani nella P.a scarseggiano, tanto che l’età media ha superato i 50 anni.

Dall’aggiornamento al 2015 dell’Aran guardando al personale con contratti a tempo indeterminato si nota come, tranne le forze dell’ordine (41,4), siano tutti over50: medici (53,1), dirigenti (54,4), docenti della scuola (51,2), professori e ricercatori universitari (53,2).

Anche per questo, sono sempre di più i giovani che, nell’ultimo periodo, hanno fatto armi e bagagli per tentare di cercare fortuna altrove. L’Italia, insomma, premia sempre più gli over a scapito degli under. Basta dare uno sguardo ai numeri degli ultimi 15 anni, dal 2001 al 2015: sono i dati che come sempre, in maniera oggettiva, fotografano il rapido invecchiamento dei lavoratori della P.a. L’età media è passata da 44,2 anni a 50,4 nel complesso: i dipendenti di Regioni e Comuni hanno preso 6,8 anni, quelli della sanità 4,9, le forze armate 5,4, i corpi di polizia 9,5, i ministeri 8,1, la scuola 4,5.