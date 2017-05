“Calcola la tua pensione”: il test online è una truffa

Una nuova truffa si aggira su Facebook: il test che calcola la tua pensione.

“Il test – mettono in guardia gli esperti della Polizia di Stato sul profilo Una vita da social – non è però ciò che sembra. Se leggete infatti in basso, dove c’è scritto CLICCA E CONFERMA è detto chiaramente che si accede a servizi del tipo informazioni, news, oroscopo e quant’altro. Però non c’è scritto che il servizio costa 5 euro a settimana. La pensione sta a cuore a tutti ma non servizi in abbonamento a pagamento”.

Il link rimanda infatti a una url che fa scattare un abbonamento a pagamento per l’utente. Quest’ultimo cliccando accetterà la sottoscrizione di un servizio che costa ben 5 euro a settimana e include informazioni su servizi extra.

Con attenzione è possibile accorgersi della truffa: in piccolo infatti, vicino alla dicitura “clicca e conferma” c’è scritto che si accetta di attivare un servizio a pagamento. Prestando un po’ di accortezza quindi è possibile non cadere nella trappola ben congegnata. I metodi per il calcolo della pensione online gratuito esistono ma è meglio sempre controllare il sito di riferimento. Affidarsi al portale Inps è il modo migliore per non correre rischi quando si lasciano informazioni sui dati personali.

Se siete già caduti nella trappola, non vi resta altro che seguire l’iter segnalato dalla Polizia Postale per bloccare gli abbonamenti a pagamento non richiesti.

