Briatore: “La donna deve lavorare, se no rompe i …...

“E’ giusto che la donna lavori anche perché altrimenti ha solo motivo di romperti i maroni dal mattino alla sera invece una che lavora e ha i figli diventa più sicura e matura. Tutto un altro rispetto”. Così Flavio Briatore a “Il Tempo delle donne”, evento organizzato dal Corriere della Sera.

Briatore ha parlato anche del figlio Nathan Falco, 7 anni, avuto da Elisabetta Gregoraci: “Io gli parlo come a una persona adulta, non come a un bambino. E lui mi dà consigli. L’altro giorno eravamo a Montecarlo in un locale che abbiamo appena lanciato e mi ha detto: Papà ma è pieno di gente, perché non teniamo aperto più a lungo?”

