Bolzano è la città con gli stipendi più alti d’Italia

La città di Bolzano rappresenta un’eccellenza italiana soprattutto per chi ci lavora. Se è in cima alla classifica per costo della vita, il capoluogo altoatesino lo è anche dal punto di vista delle buste paga.

Lo spiega uno studio pubblicato dall’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro all’interno della seconda edizione del rapporto “Le dinamiche del mercato del lavoro nelle province italiane”. Bolzano, con 1.476 euro di media, è infatti la città con lo stipendio medio più alto di tutta Italia. Un primo posto prestigioso ottenuto mettendo in fila praticamente tutta la Lombardia che domina la top ten.

Dietro alla città altoatesina, infatti, si trovano Varese (1.471), Monza e Brianza (1.456), Como (1.449), la piemontese Verbano Cusio Ossola (1.434), Bologna (1.424), Lodi (1.423), Lecco (1.415), Sondrio (1.414) e Milano (1.409).

Staccatissima Trento che rimane ferma in venticinquesima posizione con 1.360 euro. Tra le altre grandi città alla posizione 17 c’è Genova (1.383), 19 Brescia (1.375), 22 Roma (1.364), 24 Torino (1.361), 26 Firenze (1.352), 32 Padova (1.336), 41 Treviso (1.318). 54 Rovigo (1.282), 68 Bari (1.251), 79 Palermo (1.233), 80 Napoli (1.227), 95 Catania (1.158). All’ultimo posto (110) si trova Ascoli Piceno con 925 euro.

La media italiana è di 1.315 euro e il dominio del Nord è abbastanza evidente: la prima città del Mezzogiorno in classifica è L’Aquila alla posizione numero 55 con 1.282 euro.

