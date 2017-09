ATAC, Campidoglio incontra sindacati. “Congelato” lo sciopero

(Teleborsa) – Si apre uno spiraglio nella trattativa tra i sindacati ATAC e il Comune di Roma. Questa mattina si è tenuto un incontro con i rappresentanti sindacali dell’azienda di trasporti romana per illustrare le linee di rilancio e l’ipotesi di concordato preventivo.

All’esito dell’incontro Cgil, Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl – ciascuno con autonome proposte – hanno deciso di “congelare” le procedure già avviate per la proclamazione di uno sciopero rinviando il confronto alla riunione già convocata per lunedì.

L’Amministrazione capitolina ha sottolineato che la fase di rilancio di Atac salvaguarda il servizio per i cittadini e i livelli occupazionali dell’azienda e dell’indotto.

È stata illustrata nel dettaglio la situazione patrimoniale che -alla luce della due diligence avviata da dall’azienda e, per quanto di sua pertinenza, da Roma Capitale – si è rivelata particolarmente allarmante, soprattutto a causa dell’ingente debito pregresso di Atac.

L’Amministrazione ha chiesto di condividere un percorso trasparente di risanamento per definire ogni strategia funzionale al raggiungimento degli obiettivi comuni dell’azionista, dei sindacati e dei lavoratori: l’azienda di trasporti della Capitale in mano pubblica; servizi più efficienti per i cittadini; e il mantenimento e la valorizzazione del personale di Atac.