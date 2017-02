Assunzioni Amazon: 700 posti di lavoro nella nuova sede

Continuano le assunzioni di Amazon in Italia. Il colosso delle vendite online trasloca nella nuova sede di Porta Nuova, a Milano. Le nuove strutture saranno il luogo di lavoro per tutti gli oltre 400 dipendenti corporate attualmente impiegati a Milano dalle società del Gruppo e forniranno spazio sufficiente per ospitare un totale di oltre 1.100 dipendenti, facendo dunque spazio a circa 700 nuove assunzioni.

COME CANDIDARSI – Per la nuova sede, infatti, Amazon è alla ricerca di “professionisti motiviati” in diversi settori di attività. Le candidature potranno essere presentate attraverso il sito amazon.jobs, il principale canale di reclutamento dell’azienda, scegliendo tra le posizioni attualmente aperte o inviando una candidatura spontanea.

NUOVI POSTI DI LAVORO – “L’eCommerce continua a crescere a un ritmo sostenuto, con sempre più famiglie italiane che scelgono Amazon.it come il proprio negozio online preferito – dice François Nuyts, Country Manager di Amazon in Italia e Spagna -. Per garantire loro un servizio di prima qualità e continuare a lanciare nuove modalità di shopping ancora più comode e semplici stiamo effettuando investimenti importanti e continuando a creare nuovi posti di lavoro“.

Prosegue il manager: “Da quando abbiamo lanciato Amazon in Italia nel 2010, abbiamo investito più di 450 milioni sul territorio creando più di 2.000 posti di lavoro. Abbiamo inoltre annunciato un piano di investimenti di oltre 210 milioni di euro per costruire due nuovi Centri di Distribuzione a Passo Corese, in provincia di Rieti, e a Vercelli. Oggi celebriamo un nuovo passaggio chiave per Amazon in Italia. Siamo felici che questo eccezionale edificio diventi la nuova sede per il nostro talentuoso team attuale e per tutti coloro che si uniranno a noi in futuro”.

IL NUOVO QUARTIER GENERALE – La nuova sede direzionale del gruppo sarà nel quartiere d’affari di Porta Nuova. E sarà il frutto del restauro di uno dei centri direzionali più rappresentativi di Milano degli anni Settanta, simbolo per decenni della Maire Tecnimont.

