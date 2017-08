Anas: 84 posti nell’azienda pubblica

Da quasi un secolo l’ANAS è la società che costruisce e manutiene le strade del nostro paese e ne gestisce anche il controllo costante: “grazie alle 21 sale operative compartimentali, alla sala situazioni nazionale e a una flotta di oltre mille veicoli dotati di localizzatori satellitari e di telecamere, siamo in grado di monitorare costantemente l’intera infrastruttura stradale del Paese” – dichiarano.

Anche se dal 2002 è una società per azioni il socio unico è sempre il Ministero dell’Economia quindi l’azienda è completamente pubblica. Proprio per questo riesce a garantire 3 miliardi l’anno per investimenti su tutta la rete stradale e autostradale.Per perseguire con professionalità tutti questi obiettivi l’Anas ha bisogno anche di tanti operatori.

Al momento sono circa 6mila i dipendenti dell’azienda ed entro il 31 agosto si può inviare la candidatura per l’assunzione di altre 84 figure professionali. Le figure richieste sono varie e con diversi titoli di studio da presentare per questo motivo vi rimandiamo ai vari bandi che potete trovare qui

