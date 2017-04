Alitalia, trattativa in avaria. Camusso: “Governo e azienda devono fare di più”

(Teleborsa) Per dirla con una metafora restando in tema, se l’aereo fosse in fase di volo, sarebbero guai decisamente grossi: la situazione in casa Alitalia, infatti, è di avaria totale con il pilota costretto a lanciare un disperato Sos.

Quella per cercare di salvare l’ex compagnia di bandiera italiana,infatti, è una vera e propria corsa contro il tempo: restano ancora 24 ore per trovare una via d’uscita. Sull’esito dell’atterraggio, in pratica, impossibile pronunciarsi.

Dunque, trattativa sospesa, per volontà dell'azienda . Poi riaperta dal governo che, nella tarda serata di ieri, ha voluto incontrare separatamente i vertici dell'azienda. TRATTATIVA CONGELATA, POI RIPRESA – "L'azienda ha sospeso la trattativa. E' una decisione unilaterale e il tavolo non è rotto, ma sospeso", aveva annunciato nel pomeriggio il segretario generale della Uil trasporti, Claudio Tarlazzi.

Questa mattina, invece, è in corso un vertice al Mise con i tre leader dei sindacati Camusso, Furlan e Barbagallo nel corso del quale i sindacati hanno ribadito al governo le controproposte già portate dalle rappresentanze di categoria. Adesso la palla passa al governo -tramite i ministri di Sviluppo economico,Lavoro e Trasporti- che le presenterà a Alitalia, per eventualmente proseguire. “Sarà una giornata lunga.Se ci sono le condizioni ci richiameranno, noi siamo a disposizione”, fa sapere Barbagallo.

Per la Camusso, governo e azienda devono fare di più – “La nostra opinione è che la trattativa deve continuare. Abbiamo fatto delle proposte e vogliamo su quelle continuare a discutere”. Lo ha detto la leader della Cgil entrando al Mise per l’incontro con il Governo, a chi le chiedeva se la trattativa fosse in stallo. “Penso che Governo e azienda debbano fare di più e che non ci possano essere ultimatum anche perchè le soluzioni devono essere condivise dai lavoratori” , ha precisato. ​

Intanto i viaggiatori dovranno armarsi di pazienza in vista di una nuova giornata di agitazioni nel trasporto aereo, il prossimo 21 aprile: è previsto, infatti, uno sciopero generale, così come riportato anche sul sito aggiornato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Incroceranno le braccia, con modalità diverse, il personale Enav (per 8 ore, dalle 10 alle 18) e quello degli aeroporti di Venezia Tessera, di Roma Ciampino, di Milano Malpensa e di Torino Caselle.