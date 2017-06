Alitalia, nessun accordo con i sindacati sulla cassa integrazione

(Teleborsa) – Alitalia e sindacati non sono riusciti a raggiungere un’intesa sulla richiesta avanzata dalla compagnia area in amministrazione straordinaria di cassa integrazione per 1.358 dipendenti, di cui 317 a zero ore.

I sindacati, nell’incontro odierno (16 Giugno) al Ministero del Lavoro, hanno chiesto all’ex compagnia di bandiera di evitare la CIGS a zero ore, tramite una cassa integrazione a rotazione per tutti.

“La cassa potrebbe partire già da lunedì, ma l’azienda non ci ha detto nulla. L’accordo è saltato perché noi non abbiamo accettato la cassa integrazione a zero ore che i manager di Alitalia volevano per poco più di 315 lavoratori”, ha detto Fabrizio Cuscito, sindacalista di Filt Cgil, al termine dell’incontro.