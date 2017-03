Nuove assunzioni da parte di UniCredit in arrivo in sette regioni d’Italia: Veneto, Lombardia, Campania, Sicilia, Emilia Romagna, Piemonte e Lazio.

In tutti i casi, la figura ricercata è quella di Consulente di Agenzia a Tempo Determinato che, di fatto, lavorerà presso UniCredit nel periodo estivo, con decorrenza dal primo giugno 2017.

Le principali attività in cui saranno coinvolti i selezionati saranno:

Il candidato ideale deve avere spiccata propensione commerciale; attitudine alla risoluzione dei problemi; capacità di comunicare in modo efficace; apertura alla collaborazione e al lavoro di gruppo; buona conoscenza dell’inglese e italiano madrelingua; buona conoscenza del pacchetto MS Office.

Inoltre, il candidato deve essere laureato in una delle seguenti aree: Economia, Business Administration, Giurisprudenza, Matematica e Statistica.

Chi sarà selezionato, sarà impiegato nelle agenzie di UniCredit “in un ambiente dinamico, orientato e al lavoro di squadra” – come si legge sul sito della banca – con la possibilità di “accedere alle selezioni per future assunzioni a tempo indeterminato” se la prestazione lavorativa si distinguerà “per passione, dedizione ed aderenza ai valori di Gruppo”.

Per partecipare alle selezioni, basta andare sul sito di UniCredit e cliccare su “Lavora con Noi“.

Al via le selezioni per lavorare in estate da UniCredit