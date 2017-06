Adecco: 100 nuove assunzioni

Adecco è il leader nel settore dello Human Resources per le aziende. L’azienda nasce in Svizzera nel lontano 1957, ma ben presto diventa un gruppo internazionale. Questa volta però è la stessa Adecco a ricercare personale.

Dice il country manager Italia del gruppo Andrea Malacrida: “Crediamo che il miglior modo per ispirare e orientare le persone all’interno del mercato del lavoro in Italia sia fare del mondo un posto migliore per lavorare: per questo vogliamo incontrare persone e professionisti pronti ad abbracciare non un semplice lavoro, ma una missione più ampia. Non una semplice mansione, ma un modello di comportamento, una professione orientata agli altri, alle relazioni e alla sintesi organizzativa.”

Sono 100 le professionalità ricercate attualmente da Adecco, difatti si può ancora leggere sul sito aziendale “In Italia, The Adecco Group può contare su oltre 2.500 persone, organizzate in varie aree professionali. La nostra offerta professionale è ricca, abbiamo oltre 100 Job all’interno delle società del Gruppo”.

E’ possibile verificare nello specifico le varie posizioni aperte e candidarsi cliccando qui

Leggi anche:

Qui altri articoli su Lavoro e Concorsi