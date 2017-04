Abolizione voucher, via libera anche dal Senato. Il decreto diventa legge

(Teleborsa) – Via libera dal Senato all’abolizione dei voucher e al ripristino della responsabilità solidale negli appalti.

Il provvedimento, già licenziato dalla Camera, ha avuto anche il placet di Palazzo Madama che lo ha approvato con 140 voti favorevoli 49 voti contrari e 31 astensioni.

Ora il provvedimento è diventato legge.

Il segretario generale della CGIL, Susanna Camusso, in un presidio organizzato prima del voto aveva detto: “il messaggio di questa Piazza e’ che bisogna trasformare in legge il decreto. Siamo qui per rivendicare questo, avendo detto e continuando a dire che se non fosse così siamo pronti ad andare al referendum”.

Di diverso avviso il Presidente della Coldiretti, Roberto Moncalvo, che aveva spiegato come “l’abrogazione dei voucher farà perdere opportunità di lavoro a 50mila giovani studenti, pensionati e cassa integrati impiegati nelle attività stagionali in campagna dove con l’arrivo della primavera sono iniziati i lavori”.