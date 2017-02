AAA cercasi personale di cabina Ryanair

(Teleborsa) – Parte la campagna di selezione personale in Italia, di Ryanair. Il compito di reclutare gli aspiranti assistenti di volo, è affidato a Crewlink, partner ufficiale della compagnia aerea low cost.

“Ryanair ha recentemente annunciato la cifra record di 8,7 milioni di passeggeri, a gennaio 2017. Stiamo reclutando per un numero illimitato di posizioni come membri dell’equipaggio per supportare i notevoli livelli di crescita, con selezioni in tutta Italia nelle prossime settimane”, ha commentato Andrew Swan, General Manager di Crewlink.

Crewlink organizzerà Assessment Day in Italia nelle seguenti date e città: il 15 Febbraio a Venezia, Palermo, Genova e Catania. Il giorno dopo, il 16 Febbraio sarà la volta di Milano Bergamo e, a Cagliari. Il 17 Febbraio appuntamento a Lamezia mentre il 22 Febbraio a Bologna, Pisa e il 23 Febbraio a Bari. La città di Napoli chiude il mese di Febbraio con l’appuntamento per la giornata del 28. Il 1° marzo l’Assessment Day si svolgerà a Roma e Milano Bergamo. Ultima data è il 3 Marzo a Venezia.