4.500 assunzioni in Italia sulle navi da crociera

Costa Crociere in Italia è sinonimo di vacanza. Ora per tanti giovani potrebbe diventare sinonimo di lavoro. Difatti la Carnival, il gruppo americano che è proprietario di Costa, sta accelerando gli investimenti nel settore con la costruzione di 17 nuove mega navi (molte delle quali saranno costruite proprio in Italia da Fincantieri).

Quindi i manager delle due compagnie Costa e Carnival hanno annunciato l’assunzione congiunta in Italia di ben 4500 nuove figure professionali.

Vediamo nel dettaglio le assunzioni: si cerca soprattutto personale alberghiero e addetto alla ristorazione, ma anche hostess, animatori, dottori, infermieri e ovviamente ufficiali di bordo e personale di terra.

Le assunzioni saranno completate entro i prossimi 5 anni mano a mano che verranno consegnate le nuove navi.

Per verificare le posizioni aperte e candidarvi alle assunzioni disponibili al momento o inviare una candidatura spontanea per i prossimi inserimenti potete cliccare qui

