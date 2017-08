110mila euro di stipendio e vita di lusso: famiglia inglese cerca una tata

Uno stipendio da 110mila euro, vacanze i resort di lusso e cene in ristoranti stellati: il lavoro più ambito di sempre è quello della tata per una ricchissima (e misteriosa) famiglia. L’annuncio di lavoro è apparso sul sito Childcare.co.uk, pubblicato da una famiglia inglese. A scrivere il messaggio una donna, madre di quattro figli con un’età di due, cinque, sette e quindici anni, alla ricerca di una tata. Il dipendente in questione deve avere, secondo quanto specificato, delle precise qualità ed essere pronto a viaggiare una media di tre volte a settimana fra Londra, Barbados, Cape Town, Atlanta, guidare con abilità Porsche, Maserati e Range Rover ed essere disposto ad accompagnare la famiglia a party esclusivi e cene in ristoranti di lusso.

Il tutto con uno stipendio da 110mila euro. “È meglio essere chiari fin dall’inizio – recita l’annuncio apparso sul web – il compito è arduo”. La famiglia non fa mistero della sua ricchezza, affermando di avere diverse case in giro per il mondo e di viaggiare spesso. La baby sitter dovrà quindi essere disposta a spostarsi spesso e dovrà curare i bambini in ogni momento della giornata. I piccoli studiano a casa e dovranno essere accuditi dalle 7 del mattino alle 8 di sera.

I datori di lavoro hanno anche indicato le qualità ricercate nella candidata: prima di tutto deve avere una laurea in psicologia infantile e un minimo di 15 anni di esperienza nel campo. Deve essere anche pronta ad aiutare i bambini nello studio e a fare i compiti. Inoltre è necessario che sia munita di patente, per portare i bambini ai vari appuntamenti. Infine è preferibile che abbia seguito un corso di autodifesa, ma se non l’ha fatto i datori di lavoro provvederanno a pagarne uno. E il tempo libero? La famiglia lascerà che la tata faccia tutto ciò che vuole, l’importante è che non beva e non faccia uso di droghe.

Richard Conway, co-founder del sito Childcare.co.uk, ha commentato l’annuncio: “Non è certo il tipo di annuncio di lavoro che riceviamo solitamente, proviene ovviamente da una famiglia molto ricca, che cerca più che una dipendente un nuovo membro della famiglia, e questo è bello”.