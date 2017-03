10 lavori molto ben pagati ma a stress (quasi) zero

Se pensate che un lavoro ben pagato sia sempre sinonimo di stress, vi sbagliate. Diverse ricerche hanno dimostrato che trovare un impiego che unisca bassi livelli di stress ad alti salari non è una missione impossibile, anzi. Sembra che ci siano almeno 10 professioni capaci di combinare questi due fattori: offrono sicurezza, prospettive future, un ottimo stipendio, poche scadenze da rispettare, pochi rischi con cui fare i conti e richiedono un limitato sforzo fisico.

In questa classifica (americana) ci sono le dieci professioni che a fronte di un ottimo stipendio stressano poco. Alcune per niente. In qualche caso il discorso in Italia cambierebbe.

Contabile

Opera all’interno delle compagnie di assicurazioni. Il suo compito è analizzare statistiche che permettano di calcolare il rischio e i premi assicurativi. Stress poco a fronte di un salario annuo di circa 81mila dollari. Oltre alla laurea, sono richieste una serie di certificazioni che abilitano alla professione. Audiologo

Occuparsi di diagnosi e cura di problemi all’udito non è solo un lavoro poco stressante, ma anche ben remunerato. Questi professionisti infatti guadagnano in media 64mila dollari all’anno. È necessaria una laurea in medicina e una licenza. Complice l’invecchiamento della popolazione, si tratta di uno dei lavori a cui guardare per il futuro. Computer e information system manager.

Il reddito annuo medio è di 78mila dollari. Secondo il Bureau of Labor Statistics, entro il 2024 la richiesta di questo profilo aumenterà del 15%. Dietologo o nutrizionista

È un profilo molto richiesto, dagli ospedali alle scuole fino agli uffici governativi. Guadagna fino a 42mila dollari l’anno. Parrucchiere

Guadagna in media molto meno rispetto alle altre professioni della top ten (circa 25mila dollari l’anno) ma è un lavoro molto flessibile che non conosce crisi. Matematico

Per chi vuole ricoprire posizioni governative è richiesta una laurea o un master, per chi vuole lavorare in aziende private serve il dottorato. Può guadagnare fino a 77mila dollari l’anno. Tecnico di laboratorio medico

Guadagna poco meno di 40mila dollari l’anno. Ingegnere biomedico

È richiesta una laurea in ingegneria biomedica o in un campo differente dell’ingegneria da completare poi con un master in ingegneria biomedica per fare un lavoro che vi fa portare a casa circa 91mila dollari l’anno a fronte di poco stress. Logopedista

Guadagna in media 58mila dollari l’anno Scrittore tecnico

Redige testi di qualunque genere semplificando termini e concetti inseriti nella documentazione di partenza. Trasformare il linguaggio tecnico in uno accessibile a tutti fa guadagnare in media 55mila dollari l’anno.

