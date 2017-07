Vaccini, obbligatori 10 su 12. Ok dall’Istituto Superiore di Sanità

L’Istituto Superiore di Sanità ha espresso un parere sostanzialmente favorevole al testo emendato in commissione Sanità al Senato che porta da 12 a 10 i vaccini obbligatori, lasciando una offerta ”attiva e gratuita”, da rafforzare, per 4 vaccini raccomandati: il Meningococco B e quello C, lo Pneumococco e il Rotavirus.

Il documento, apparso sul Corriere della Sera, “appare pienamente rispondente ad affrontare le problematiche epidemiologiche del paese così come rappresentate dall’Istituto Superiore di Sanità”.

L’inclusione nell’obbligo per l’accesso a scuola dei 10 vaccini, ovvero i 6 vaccini contenuti nella formulazione esavalente (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse ed emofilo di tipo B) e tetravalente (morbillo, parotite, rosolia e varicella) è giustificata dal carattere di urgenza ed emergenza dettata dal declino delle coperture vaccinali e dalla situazione epidemiologica nazionale come l’epidemia di morbillo.

Nel parere espresso dall’Istituto Superiore di Sanità, per i 4 vaccini raccomandati nell’emendamento dal Senato, “si ritiene comunque necessario rafforzare con norma di legge la raccomandazione già contenuta all’interno del piano nazionale vaccini per una offerta attiva e gratuita dei 4 vaccini, data l’urgenza di raggiungere e mantenere elevate coperture vaccinali, anche per far fronte a possibili eventi epidemici”. Come ad esempio il focolaio regionale di malattia invasiva causata dal meningococco C.

Leggi anche:

Vaccini, il decreto diventa più morbido su sanzioni e patria potestà

Vaccini obbligatori da 0 a 16 anni, ecco il decreto. Video

Vaccini obbligatori a scuola: regole e sanzioni (fino a 7500 euro)

Vaccini: la copertura anti-morbillo nelle regioni italiane. Infografica

VirgilioGenio: che vaccini devo fare a mio figlio?

VirgilioForum: 12 vaccini sono troppi?