RC Auto: occhio alla truffa che arriva dall’Est

Con l’avvento delle assicurazioni online, negli ultimi anni i consumatori hanno potuto strappare prezzi decisamente convenienti per quanto concerne l’RC Auto. Ma occorre a maggior ragione prestare attenzione alle truffe, soprattutto quando i prezzi sono fin troppo bassi. L’ultimo caso riguarda infatti le ‘assicurazioni fantasma’ che hanno truffato migliaia di automobilisti. A lanciare l’allarme è stata la denuncia dell’Ivass, l’Autorità di vigilanza nel settore auto che ha stilato un elenco di compagnie fuori legge.

Le ultime due in ordine di tempo sono la polacca Tuir e la bulgara Nadejda. Si tratta di compagnie che il più delle volte hanno sede in Paesi dell’est Europa o a Cipro e Malta, dove i controlli sono più blandi eè più facile ottenere l’ok necessario e andare a caccia di clienti in tutta Europa. Solo in un secondo momento, grazie ai controlli, alle segnalazioni di consumatori o delle autorità dei vari Paesi europei, possono essere fermate.

Nel frattempo possono però aver truffato tanti clienti attratti dai prezzi più che convenienti, che si ritrovano proprietari di una polizza inesistente. Mettere sul parabrezza dell’auto un’assicurazione falsa, anche se non vi è più l’obbligo di esibirla, può costare fino a 3393 euro di multa e il sequestro del mezzo.

Come difendersi? E’ importante non lasciarsi abbindolare dai prezzi bassi. Se il premio da pagare è troppo conveniente è meglio farsi qualche domanda e prima di mettere la firma è sempre bene consultare l’elenco di Casi di contraffazione o società non autorizzate presente sul sito Ivass.

Inoltre a disposizione dei consumatori c’è un numero verde per fare le verifiche necessarie (800 486661).

