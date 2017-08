Diagnosi del tumore al pancreas con una foto. Messo a punto il test

In ambito medico, la diagnostica precoce va sempre più di pari passo con i progressi delle cure effettive. L’ultimo esempio è un’app che permette di diagnosticare precocemente il tumore al pancreas con una foto. Anzi, nemmeno una foto, ma proprio il classico selfie. L’app elabora infatti l’immagine attraverso algoritmi che consentono di individuare il livello di bilirubina nella parte bianca degli occhi di una persona. Si chiama BiliScreen ed è stata messa a punto – si legge su ScienMag – da alcuni ricercatori dell’università di Washington.

Quando si è affetti da cancro al pancreas, il livello di bilirubina negli occhi aumenta fino a farli diventare gialli (stadio ormai avanzato della malattia). L’app permette di individuare l’aumento della bilirubina (indice anche di altre possibili malattie) prima che sia visibile a occhio nudo. Da uno studio condotto su 70 persone, BillScreen si è rivelata il 90% più precisa di un esame del sangue e anche meno costosa e invasiva.

“Il problema con il cancro al pancreas è che quando cominciano ad arrivare i primi sintomi è già troppo tardi”, spiega Alex Mariakakis, uno dottorando alla Paul G. Allen School of Computer Science & Engineering. “La speranza è che se si mette a disposizione di tutti uno strumento per fare una verifica direttamente a casa, senza il bisogno di andare in ospedale per fare esami, si riesca a verificare la presenza della malattia in un momento in cui è possibile intervenire. Aumentano così le possibilità di poter salvare la vita a più persone”.

