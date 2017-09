Verdure meno nutrienti: colpa dell’aumento di Co2 nell’aria

Ortoterapia: 5 motivi per cui è una cura per cuore e mente

Uno studio condotto dal biologo e matematico Irakli Loladze ha evidenziato come l’eccesso di Co2 nell’aria minacci in valore nutrizionale degli ortaggi.

L’inquinamento rende meno nutrienti gli ortaggi

Ennesima conferma che lo smog sta producendo danno gravissimi all’ambiente: la recente analisi effettuata dallo scienziato Irakli Loladze mette in luce come l’alta concentrazione di anidride carbonica nell’aria sia in grado di modificare le caratteristiche nutrizionali delle piante e dunque anche di frutta, verdura, legumi e cereali.



Lo studioso ha analizzato gli effetti sulle alghe di un eccesso di CO2 e il risultato è stato che se da un lato aumentano a livello quantitativo, dall’altro risultano contenere meno sostanze nutrienti.

Non c’è dunque da sorprendersi che la stessa cosa avvenga anche per frutta e verdura e che il loro apporto nutritivo venga ridotto dall’inquinamento atmosferico. Non mancano ricerche che evidenziano infatti una correlazione tra i gas serra e una minore qualità dei prodotti ortofrutticoli. Basti pensare che il grano risulta contenere il 9,3% in meno di zinco e il 5,1% di ferro rispetto al passato, quando c’erano condizioni ambientali migliori.

In questo modo la capacità di difendersi del nostro organismo ne risulta compromessa e diventa più facile incorrere in patologie di vario genere, infezioni e carenze nutrizionali. Si pensi peraltro che sintomi come alito cattivo, spossatezza, cefalea, calo del desiderio e forfora secondo una ricerca inglese, che ha coinvolto 2000 adulti inglesi, potrebbero essere i segnali di una situazione di carenza vitaminica.

Non solo l’inquinamento atmosferico aumenta il rischio di incorrere in infarto, aritmie e problemi cardiocircolatori, malattie respiratorie e disfunzioni renali, ma è una delle cause dell’indebolimento del sistema immunitario e del proliferare di allergie e intolleranze. Privilegiare il consumo di prodotto biologici aiuta, ma non elude completamente il problema.