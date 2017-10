Vai in bici e pulisci l’aria: il bike sharing cinese

Al recente World Economic Forum a Dalian è stata data una notizia sorprendente: verranno create delle biciclette antismog che ripuliranno l’aria in Cina.

L’architetto e designer Daan Roosegaarde in collaborazione con l’azienda di bike sharing Ofo e la piattaforma TEZIGN, ha annunciato la realizzazione di biciclette che inalano aria sporca, la elaborano e rilasciano aria pulita. Il nome delle biciclette non ha caso sarà Smog Free.

I dettagli ancora non si conoscono, ma il progetto è davvero innovativo e c’è grande attesa. Quella di distribuire attraverso il bike sharing delle biciclette antismog potrebbe essere una soluzione nelle città più inquinate in tutto il mondo.

Le premesse affinché anche in Italia un progetto del genere possa funzionare ci sono: la sharing economy è in costante crescita e si prevede che possa raggiungere in Italia un giro d’affari di 15-20 miliardi di euro nei prossimi 10. Risulta peraltro alto il livello di predisposizione degli italiani verso queste realtà: oltre metà degli italiani (55%) si dichiara pronto a condividere.

Oltre alle biciclette Smog Free, sono allo studio diverse alternative per ridurre l’inquinamento urbano: è il caso di una ricerca dell’Università del Surrey in cui è emerso che le siepi riescono ad assorbire efficacemente lo smog. Sulla base dei risultati dello studio britannico, la soluzione all’inquinamento atmosferico dovuto ai tubi di scarico delle auto potrebbe essere piantare arbusti e siepi in città. Anche in Italia si stanno conducendo ricerche in tal senso: nel 2016 proprio nel nostro Paese si è arrivati a identificare 8 varietà di arbusti tipici dell’area mediterranea (agrifoglio, viburno, corbezzolo, fotinia, alloro, eleagno, ligustro) particolarmente efficaci nell’assorbire i metalli pesanti e le polveri sottili.