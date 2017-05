La scelta ecologica: usa il car sharing per eliminare l’auto

Car sharing: è boom di auto in affitto. Servizi e prezzi a confronto

Il car sharing sta prendendo sempre più piede in Italia e Milano è la città italiana dove più si utilizza questo servizio, arrivando a superare abbondantemente Berlino.

Car sharing, un nuovo modo di guidare

Il car sharing presenta numerosi vantaggi, ma l’aspetto che più lo contraddistingue è l’animo green sensibile alla riduzione degli sprechi. Da questo punto di vista la condivisione (sharing in inglese) è una vera e propria filosofia di vita, non c’è da stupirsi se è un servizio molto apprezzato dalle donne, particolarmente sensibili ai temi legati alla tutela dell’ambiente. Chi lo fa per risparmiare, chi per muoversi più agevolmente in città, chi per l’ambiente: il numero di auto condivise in circolazione cresce di circa il 35 a semestre in Italia e attualmente si aggira sulle 5000 auto distribuite in diverse città italiane da diversi operatori che si occupano di questo servizio, come Car2go, DriveNow, Enjoy e Share’ngo. Il car sharing è la nuova frontiera della mobilità, apprezzata e utilizzata soprattutto dalle ultime generazioni, per intenderci quelle nate tra gli anni Ottanta e il Duemila.

Usare al meglio il car sharing

Per sfruttare a pieno tutte le potenzialità del car sharing, non esitate a confrontare servizi offerti e tariffe dei diversi gestori, trovando quello che meglio incontra le vostre necessità. Se lo usate spesso, valutate la possibilità di sottoscrivere un abbonamento, è una soluzione che spesso permette ottimi risparmi. Onde evitare di rimanere senza auto negli orari o nelle giornate di punta, prenotate sempre in anticipo. Visto che la tariffazione è a tempo, prediligete le strade più scorrevoli e meno trafficate. Esistono infine delle pratiche app scaricabili sul telefonino che rendono ancora più veloce e facile trovare un’auto condivisa e prenotarla.