Tessuti ecosostenibili: si sperimentano quelli fatti di acqua

L’idea degli scienziati della della University of Cambridge è davvero singolare: realizzare un tessuto composto per il 98% da acqua e per il 2% di cellulosa e silice. L’obiettivo è quello di avere a disposizione una fibra tessile ecosostenibile.

Il progetto è ambizioso, ma i ricercatori inglesi sono ottimisti. L’idrogel è fatto interamente di materiali naturali: la cellulosa e il silice risultano immersi nell’acqua assieme a tenuti insieme da delle molecole simili nella forma a dei braccialetti chiamati cucurbiturili. Dal gel che ne risulta è possibile estrarre delle fibre lunghe e sottili. Una volta ottenute le fibre, l’acqua viene fatta evaporare e restano dei fili resistenti che possono essere lavorati.

Vi sembra impossibile? Considerate che anche la viscosa (o rayon) è fatta con cellulosa, quindi non dovrebbe sorprendere che i ricercatori abbiano deciso di impiegare questa sostanza. Anche i cucurbiturili non sono una novità, anzi vengono spesso usati e studiati nei laboratori al fine di realizzare delle nanotecnologie.

A differenza di altri tessuti sintetici, l’idrogel ha un ridotto impatto ambientale dal momento che è realizzato a temperatura ambiente, quindi con basso impiego di energia, e non impiega solventi tossici e inquinanti.

Si tratta di un passo importante verso una moda sostenibile, questione recentemente messa in luce nel rapporto “Fashion at the crossroads” redatto da Greenpeace, in cui emerge come la moda usa e getta in quest’era incentrata sul consumismo crei non pochi problemi ambientali. Fra le soluzioni c’è appunto quella di realizzare dei tessuti ecosostenibili, oltre ad allungare il ciclo di vita dei materiali, in modo che nel lungo termine si possa prevenire la produzione di rifiuti tessili, e alla necessità di eliminare le sostanze chimiche pericolose dalle filiere produttive delle industrie tessili.