Sprechi alimentari: come prevenirli in modo facile e pratico

C’è crisi? E io scialo. Il cibo sprecato a casa costa 8,7 miliardi

Si calcola che ogni anno più di un terzo della produzione mondiale di cibo viene sprecata. Ecco cosa si può fare nel quotidiano per evitare gli sprechi alimentari.

Una spesa intelligente contro gli sprechi

Nel redigere la lista della spesa, fate attenzione ai quantitativi: se esagerate c’è il rischio di dover buttare del cibo perché a scadenza o in eccesso rispetto al reale fabbisogno. Verificate inoltre le date di scadenza prima di acquistare i prodotti, evitando quelli troppo sotto data se non siete sicuri di consumarli a breve. Leggete bene le etichette per avere tutte le informazioni circa la proprietà degli alimenti di deteriorarsi. Preferite cibi biologici e aziende produttrici che hanno una filosofia orientata al risparmio e al rispetto dell’ambiente. Non dimenticate di verificare se l’imballaggio può essere riciclato.



Una cucina attenta agli avanzi

Quando preparate i pasti condite solo il quantitativo di cibo che intendete consumare, pensate ad esempio a verdura e insalata: meglio condire solo in quantitativo che si consuma e farlo poco prima di mangiarle. L’ortaggio scondito si conserva più a lungo di quello condito. Inventate ricette e modi creativi per riciclare gli avanzi: con il pane raffermo si può fare la pappa al pomodoro, con carne, pesce e verdure si possono preparare sughi o polpette. Verifica se esiste un programma anti spreco nella tua città e onlus che raccolgono gli avanzi e li fanno avere a chi ne ha bisogno.



Compostaggio dei rifiuti domestici

I rifiuti domestici organici vanno gettati nell’apposito cassonetto dell’umido per la raccolta differenziata, ma attenzione: con alcuni scarti organici si può fare del compostaggio domestico che permette di trasformare i rifiuti in un pratico fertilizzante per piante e giardini.