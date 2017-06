Smartphone: ecco come usarlo in modo consapevole

Cellulari e vacanze: info e trucchi per evitare i salassi all’estero

Si stima che in media si controlli circa 150 volte al giorno se sono arrivati messaggi o notifiche, rischiando una vera e propria dipendenza da smartphone. Come usarlo in modo consapevole?

Una dilagante dipendenza da smartphone

Si calcola che passiamo 3 ore intere delle 24 che ci sono nella giornata usando lo smartphone, controllando 7 volte all’ora se sono arrivati messaggi o notifiche. A tutto questo va poi aggiunto il tempo delle chiamate fatte e ricevute. Alcune persone non riescono nemmeno a staccarsene durante la notte, lo smartphone resta acceso e vicino al letto anche nelle ore notturne. Una vera e propria dipendenza che può compromettere la nostra salute e il nostro modo di vivere, dal momento che alla lunga si diventa assenti rispetto al mondo reale, si trascurano i legami affettivi, ci si allontana dai propri hobby e passioni. Un “like” o un commento sui social diventano motivo di ira o gioia, il bisogno di testimoniare con immagini i vari momenti della giornata e pubblicarle sui vari profili diventa più importante di vivere l’esperienza che si sta facendo. Per non parlare poi del fatto che distraendosi usando lo smartphone al volante si possono causare incidenti.



Come combattere la dipendenza da smartphone?

Per contrastare la dipendenza da smartphone non resta che procedere con un trattamento d’urto: la digital detox prevede 72 ore lontano dagli apparecchi elettronici, come tablet e smartphone, per poi procede per gradi introducendone nuovamente l’uso ma in modo meno compulsivo. Nel momento in cui si capisce quante altre cose si possono fare invece di stare al cellulare, si impara a farne un uso migliore e a dedicare più tempo a hobby, affetti e progetti personali.