Siepi nelle città: una difesa naturale contro lo smog

Lo studio condotto dai ricercatori dell’Università del Surrey e apparsa sulla rivista Atmospheric Environment non lascia dubbi: le siepi assorbono lo smog e possono essere usate come barriere naturali contro l’inquinamento.

Le siepi sono piante mangia-smog

Sulla base dei risultati dello studio britannico, la soluzione all’inquinamento atmosferico dovuto ai tubi di scarico delle auto potrebbe essere piantare arbusti e siepi in città. Anche le piante ad alto fusto svolgono un’azione depurante rispetto allo smog, ma siepi e arbusti hanno dalla loro il fatto di possedere l’altezza ideale per fungere da barriera difensiva naturale per pedoni e ciclisti: si possono infatti sviluppare partendo dal basso per arrivare anche a diversi metri da terra. Una possibile collocazione potrebbe essere tra la strada e il marciapiede o tra la strada e le aree residenziali e le piste ciclabili. Si tratta tra l’altro di piante che hanno un valore ornamentale, decorativo ed estetico, oltre a rappresentare un’efficace barriera verde “mangia-smog” a causa della particolare conformazione delle loro foglie. Per questo motivo la loro coltivazione dovrebbe essere incentivata dalle istituzioni pubbliche.



L’Italia alla ricerca di soluzioni contro lo smog

A sostenere il ruolo di difesa naturale urbana anti smog delle siepi e degli arbusti non è solo l’equipe di studiosi britannici dell’Università del Surrey, anche in Italia infatti si stanno conducendo ricerche in tal senso. Nel 2016 proprio nel nostro Paese si è arrivati a identificare 8 varietà di arbusti tipici dell’area mediterranea (agrifoglio, viburno, corbezzolo, fotinia, alloro, eleagno, ligustro) particolarmente efficaci nell’assorbire i metalli pesanti e le polveri sottili. Le siepi peraltro sono utili non solo nelle zone urbane, ma anche in quelle agricole, dal momento che incentivano la biodiversità.