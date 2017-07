Sapete tingere i tessuti in modo naturale? Ecco come si fa

Non solo coloranti chimici, i tessuti possono essere tinti anche con ingredienti naturali. Volete provare? Ecco quel che c’è da sapere.

Quali tessuti usare

Non tutti i tessuti sono adatti, la tintura naturale funziona su cotone, lino, lana e canapa, meglio evitare invece i materiali sintetici.



Operazioni preliminari

Prima di procedere con la tintura è bene lavare i panni da colorare in modo da eliminare eventuali residui che potrebbero interferire con il fissaggio del colore. Un prezioso consiglio è quello di fare diversi esperimenti su stracci e tessuti vecchi per poi arrivare già con una certa esperienza a colorare i tessuti che volete rinnovare.



Coloranti naturali

Ma quali sono i coloranti naturali? Se volete ottenere una tinta gialla, usate camomilla, radice di ortica, zafferano e curcuma. Per il verde, spinaci, prezzemolo, foglie di eucalipto e di ortica. Per rosso e rosa, barbabietola rossa cotta, cavolo rosso, robbia, scorza di melograno, rooibos e karkadè. Per l’arancione, bucce di cipolla, paprica e henné. Per il marrone, caffè, cacao, tè nero e mallo di noce. Per il viola, succo d’uva, vino rosso. Per il blu il succo di mirtillo. Per l’indaco il guado.



Il procedimento

Affinché i tessuti si colorino, fate bollire i coloranti naturali immersi nell’acqua e poi lasciate i panni in ammollo per ore, in alternativa mettete i tessuti direttamente in acqua con i coloranti naturali, portate ad ebollizione e poi lasciate in ammollo. Per fissare i colori, immergete poi i panni tinti in una bacinella contenente una parte di aceto bianco e quattro parti di acqua. Anche il sale ha proprietà fissanti.



Fattori variabili

Quanto alla quantità di colorante da usare e ai tempi di ammollo, non esiste una regola, dipende da molti fattori, come l’intensità desiderata del colore, le caratteristiche del tessuto e il colorante naturale usato. Proprio per questo motivo fare prima degli esperimenti si rivela una scelta utile.