Sai quali sono i rimedi naturali per disinfettare la casa?

Disinfettare la casa con prodotti naturali e poco costosi, si può. Ecco 5 rimedi naturali per igienizzare gli spazi in cui vivete.

Aceto e limone o aceto e acqua ossigenata

L’aceto ha un grande potere disinfettante. Se poi viene unito a acqua ossigenata o a limone, l’effetto è potenziato. Munitevi di un contenitore spray e versate all’interno 500 ml di aceto bianco, 400 ml di acqua e 50 ml di acqua ossigenata, otterrete un ottimo disinfettante per le superfici della cucina. In alternativa preparate il disinfettante con 1 litro d’acqua, ¼ di litro di aceto bianco e il succo di 1 limone. Spruzzate su un panno e passate le superfici da pulire in cucina, soggiorno e bagno.



Bicarbonato

Il bicarbonato può sostituire gran parte dei detersivi, basta diluirlo in acqua e diventa un pratico detergente multiuso, capace di avere la meglio anche in caso di sporco ostinato. Volete un esempio? Impastatelo con un poco d’acqua e passatelo sulle incrostazioni carbonizzate del forno, le eliminerà. Diluendo uno o due cucchiai di bicarbonato in mezzo litro d’acqua e farà tornare pulite le piastrelle del bagno. Cliccate sul link per scoprire tutti i modi in cui usarlo per le pulizie di casa.



Olio di eucalipto

Conoscete l’olio di eucalipto? Si trova nelle erboristerie e fra le sue proprietà ha anche quella di essere un efficace rimedio contro germi e batteri. Aggiungete 150 ml di olio di eucalipto a 1 litro d’acqua per ottenere un valido detergente igienizzante da usare su qualunque tipo di superficie. In più lascia un fresco profumo.