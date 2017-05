Risparmio energetico, usare le stampanti senza sprechi

Strumento ad alto impatto ambientale, è bene usare la stampante evitando inutili sprechi, sia in termini energetici che di inquinamento.

Spegnere la stampante completamente

Un primo accorgimento per risparmiare energia (una normale stampante può arrivare a consumare addirittura 63 kWh di energia all’anno) è quello di spegnere completamente la stampante, staccando anche la spina dalla presa. Il 49% del consumo energetico della stampante riguarda infatti il periodo in cui è in standby e alcuni modelli consumano energia anche da spente. Inoltre si spegnendo completamente la stampante le cartucce durano più a lungo. Non dimenticate inoltre che toner e cartucce sono inquinanti, smaltiteli seguendo le indicazioni che si trovano nelle istruzioni d’uso.

Scegliete quelle a risparmio energetico

Quando acquistate una stampante è bene che sappiate che esistono quelle a risparmio energetico e che quelle multifunzione (stampa, fax, scanner) sono quelle che consumano più energia, oltre a costare di più.

Stampare evitando sprechi di carta

Per evitare quanto più possibile di sprecare la carta, scegliete un font adeguato, verificate in Anteprima Stampa che il documento da stampare stia nei confini della pagina, stampate a colori solo se necessario, altrimenti preferite il bianco e nero, quando possibile evitate di stampare immagini, usate la funzione “Bassa risoluzione” o “Bassa qualità”, stampate su carta riciclata tutte le volte che potete, se stampate più pagine fatelo fronte-retro, stampate in un’unica soluzione tutti i documenti che vi servono evitando di far riscaldare la stampante a più riprese. Infine è bene ricordare che qualora un documento potesse essere condiviso senza stampa è sicuramente un’opzione da tenere in considerazione.