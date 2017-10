Ricarica per auto elettriche: TomTom aiuta a trovarla

TomTom lancia TomTom EV Service pensato per andare incontro alle esigenze di chi ha deciso di sceglie un’auto elettrica.

Geolocalizzazione delle colonnine di ricarica

La sensibilità verso l’ambiente porta sempre più persone a preferire metodi di trasporto ecosostenibili, fra cui le auto elettriche. Proprio a questo tipo di utente si rivolge TomTom EV Service, un sistema che localizza le colonnine di ricarica dove rifornirsi. Il sistema è inoltre in grado di dare indicazioni circa il livello di carica della batteria della vettura in uso e di geolocalizzare le colonnine di ricarica più vicine e raggiungibili con il livello di carica disponibile.



Il sistema è capace anche di raccogliere svariate informazioni sulle stazioni di ricarica (come gli orari di apertura e chiusura o i metodi di pagamento) e metterle a disposizione dell’utente. Questo nuovo servizio partirà in Europa per poi coprire anche gli Stati Uniti dall’inizio del prossimo anno.

Auto elettriche, un mercato in espansione

Il mercato delle auto elettriche è in crescita: tra il 2005 e il 2016 il numero di veicoli a livello globale è aumentato a un tasso medio annuo del 94% in termini di stock (superando i 2 milioni di unità nel 2016) e del 72% in termini di nuove immatricolazioni.



L’incidenza relativa sul totale dei mezzi è ancora contenuta (0,24% del parco auto e 1,1% delle nuove immatricolazioni), ma si stima che rappresenteranno più del 50% delle nuove vendite entro il 2040.

Anche in Italia si è assistito a un aumento del numero di immatricolazioni negli ultimi 11 anni ad un tasso medio annuo del 41%, toccando quota 9.820 autoveicoli circolanti nel 2016 (+60% rispetto all’anno precedente). A livello regionale, è la Toscana la regione più virtuosa in termini di mobilità sostenibile, seguita da Lombardia ed Emilia Romagna. Guardando invece alle singole città, in testa c’è Firenze, seguita da Milano e Roma.