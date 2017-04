ReTuna Aterbruksgalleria, il centro commerciale del riciclo

Credete sia impossibile che un centro commerciale possa amico dell’ambiente? In Svezia un grande magazzino così esiste, si chiama ReTuna Aterbruksgalleria ed è interamente dedicato al riciclo e al riuso di oggetti di seconda mano.

Il centro commerciale con un’anima green

La vita media degli oggetti che usiamo si è ridotta al punto che percepiamo come vecchi od obsoleti oggetti acquistati solo qualche mese prima. L’impatto di questo modo di vivere sull’ambiente è decisamente preoccupante, basti pensare all’annosa questione dello smaltimento dei rifiuti. All’interno di questa frenesia consumistica, c’è chi fa dell’attenzione all’ecosostenibilità il suo punto di forza, è il caso del ReTuna Aterbruksgalleria, sorto nella cittadina svedese di Eskilstuna. Non c’è da sorprendersi che questa iniziativa nasce proprio nel Nord Europa, dove è radicata una certa sensibilità verso lo sviluppo sostenibile.

Un modello di economia circolare

Da ReTuna Aterbruksgalleria le parole d’ordine sono riuso e riciclo. Funziona in modo molto semplice: il centro raccoglie oggetti usati e dà loro una nuova vita, riparando se necessario gli oggetti rotti e sistemando quelli logorati rendendoli idonei alla vendita. Dopo di che gli oggetti vengono commercializzati sugli scaffali dei negozi che si trovano all’interno del centro commerciale. I negozi, 14 in tutto, trattano abbigliamento, libri, biciclette, arredi, giocattoli, apparecchi elettronici e tecnologia, rispondendo così alle esigenze più disparate. Non manca nemmeno un ristorante-bar-caffetteria rigorosamente biologico a disposizione dei clienti.

La necessità di uno sviluppo sostenibile

L’idea del ReTuna Aterbruksgalleria è anche quella di fare informazione sullo sviluppo sostenibile attraverso incontri, seminari e iniziative didattiche. In realtà il modello di business stesso su cui si regge il centro insegna e divulga un nuovo modo di fare acquisti. L’obiettivo è ridurre l’impatto ambientale riutilizzando risorse esistenti, contenere l’aumento dei rifiuti ed evitare gli sprechi, senza indicare come soluzione il dover rinunciare a fare acquisti. www.retuna.se